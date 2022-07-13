К такому выводу пришла команда исследователей, связанная с несколькими учреждениями в Израиле в сотрудничестве с коллегами из Колумбийского университета в США и Института диабета и ожирения в Германии.

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Оказалось, что мужчины чаще набирают вес летом из-за того, что жара и солнечный свет способствуют выделению "гормона голода" – грелина. Его высвобождению мешает эстроген, поэтому у женщин аппетит не меняется.

Исследование на мышах дало неожиданный результат

Ученые провели двухлетнее исследование с участием трех тысяч человек и эксперименты на мышах. Они исследовали, как солнечный свет может привести к раку кожи у мышей и заметили, что самцы полнеют под действием ультрафиолетового света. Заинтригованные, они решили проверить, касается ли это людей.

Чтобы выяснить это, они получили данные правительственной анкеты, разосланной людям по всему Израилю, которые спрашивали о ряде проблем здоровья и питания. Они обнаружили, что в летние месяцы мужчины едят больше, чем в другое время года.

Солнце заставляет мужчин есть больше

В частности, они обнаружили, что мужчины потребляли примерно на 15% больше калорий летом, чем в другие времена года. А вот пищевые повадки женщин не меняются в зависимости от сезона. Позже ученые поняли, что солнечные лучи стимулируют высвобождение грелина из жировых клеток в коже. Попадая в гипоталамус, грелин повышал аппетит.

Поэтому, если вы не хотите прибавить в весе, лучше избегайте длительного пребывания на солнце. Кроме того, оно может привести к повреждению кожи и повысить риск рака кожи.