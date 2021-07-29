Мужская контрацепция
Сейчас варианты контрацепции для мужчин очень ограничены. Наиболее распространенным способом защиты от нежелательной беременности является презерватив, а наиболее радикальным – вазэктомия. Американские ученые поставили себе цель разработать долгосрочный щадящий вариант контрацепции для мужчин, который, при необходимости, можно будет отменить в любой момент.
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Новый магнитно-термический подход
Известно, что слишком узкое белье или сидячий образ жизни повышают температуру в паховой области, что может снизить количество и качество сперматозоидов.
Ученые разработали наночастицы оксида железа, покрытые лимонной кислотой, которые можно нагреть до высоких температур и с помощью магнитного поля доставить к яичкам.
Нагрев временно подавляет сперматогенез, постепенно возвращая его на прежний уровень.
Испытание метода
Эксперименты на моделях мышей показали, что введенные через кровь наночастицы блокировали зачатие через 7 дней и восстанавливали детородную функцию самцов к концу второго месяца. Лечение было нетоксичным, а вещества постепенно выводились из организма.
Это важные результаты открывают новые возможности для создания безопасной, эффективной и долгосрочной мужской контрацепции, заявили ученые.