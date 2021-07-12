Музыка для тренировок под угрозой: в Южной Корее новые правила из-за COVID-19

Власти Южной Кореи заявили, что введут новые антиковидные ограничения. На этот раз они коснутся прослушивания музыки в спортзалах.

Все для того, чтобы предотвратить распространение болезни. К счастью, вообще прекратить слушать музыку во время тренировок – не запретили.

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Так, мелодия во время тренировок не должна превышать 120 ударов в минуту. В частности, на групповых занятиях.

Как это прокомментировали в Минздраве

А представители органов здравоохранения страны заявили, что такое решение направлено, чтобы предотвратить слишком быстрое дыхание. А также чтобы "брызги пота не попадали на других людей".

Правило 120 ударов в минуту означает, что люди все еще могут слушать Eye of the Tiger от Survivor или последние хиты группы K-pop BTS. Однако если их любимой песней для тренировок является Gangnam Style – им не повезло,

– добавили в Минздраве.

Более того, власти также ввели ограничения и на скорость беговой дорожки – максимум до 6 километров в час. Пользоваться душевыми кабинками в залах тоже нельзя.

Некоторые считают такие ограничения "ерундой"

Некоторые оппозиционные политики высмеяли это ограничение и назвали его "чушью". Сами же владельцы тренажерных залов назвали ограничения нереальными для соблюдения.

Впрочем, насколько эффективным будет музыкальное ограничение – пока неизвестно. Как это контролировать – тоже. В Минздраве же отметили, что власти приняли такое решение после рассмотрения широкого круга идей.

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