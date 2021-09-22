Музыкальные хиты похожи на вирусы – ученые заметили необычайную связь

Ученые выяснили, что популярные мелодии распространяются в обществе как настоящие вирусы. Графики загрузки такой музыки напоминают кривые эпидемии инфекционных заболеваний.

Несмотря на огромный выбор музыки, некоторые песни становятся сверхпопулярными. При этом не всегда очевидно, по каким причинам.

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Исследователи из Университета Макмастера (Канада) решили выяснить, как одна песня становится популярнее других и какие социальные механизмы управляют этим процессом.

Для этого ученые проанализировали данные MixRadio, которые содержали графики загрузки песен через сотовые телефоны Nokia в Великобритании с 2007 по 2014 год.

Результаты исследования:

Выяснилось, между выпуском нового хита и вспышкой инфекционного заболевания есть много общего – при попадании в популяцию вирус передается от человека к человеку посредством социального взаимодействия. Затем Распространенность достигает пика, а затем падает по мере снижения числа восприимчивых людей и выздоровления больных.

Такой же путь проходит популярная мелодия – сперва она быстро распространяется среди населения, этот процесс достигает пика, а после этого она постепенно сходит на нет. Под конец популярности песни большинство людей уже не слушают ее, но большая часть людей узнают мелодию даже никогда не слушав ее.

Также оказалось, что электронная музыка становится популярной быстрее, чем песни в стиле поп. Но эпидемия популярности электроники проходит быстрее, чем у других музыкальных жанров: они молниеносно набирают популярность, достигают пика и быстро угасают.

Авторы статьи связывают это с тем, что поклонники электронного жанра находятся в более сплоченном общественном кругу. И так же как в более тесном кругу вирусные инфекции распространяются и затухают быстрее, так же быстро проходят вспышки электронных хитов.