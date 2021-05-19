Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен заявил, что деятельность любого министра, который бы занял пост в разгар пандемии, была бы неудовлетворительной для части украинцев. Однако он заявил, что Степанов никогда не прятался от каких атак, а отвечал на них.
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Где Степанов может себя проявить
По словам Тизенгаузена, Степанов был самостоятельным и умным игроком в политике еще с того времени, когда возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Эксперт отметил, что экс-министр очень правильно построил точку выхода и сразу стал частью новой власти.
Степанов – умный игрок, логичный. Я думаю, мы его еще увидим в политике,
– предположил эксперт.
Тизенгаузен предположил, что Степанов, как минимум, может присутствовать в политической жизни Одесской ОГА. Если же нет, то он точно не остановится. Эксперт подытожил, что бывших политиков в Украине не бывает.
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Тизенгаузен рассказал о работе Степанова в должности: смотрите видео
Освобождение Степанова: коротко
- Отставку Максима Степанова начали обсуждать еще в 2020 году. Некоторые обвиняли его в коррупционных схемах и плохой борьбе с COVID-19.
- Верховная Рада 18 мая проголосовала за его увольнение с должности. Перед этим с соответствующим представлением в парламент обратился премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Степанов уже прокомментировал свою отставку. Он заявил, что не понимает причины своего увольнения.
- Стоит заметить, что основным претендентом на должность министра здравоохранения является главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.