Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен заявил, что деятельность любого министра, который бы занял пост в разгар пандемии, была бы неудовлетворительной для части украинцев. Однако он заявил, что Степанов никогда не прятался от каких атак, а отвечал на них.

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Где Степанов может себя проявить

По словам Тизенгаузена, Степанов был самостоятельным и умным игроком в политике еще с того времени, когда возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Эксперт отметил, что экс-министр очень правильно построил точку выхода и сразу стал частью новой власти.

Степанов – умный игрок, логичный. Я думаю, мы его еще увидим в политике,

– предположил эксперт.

Тизенгаузен предположил, что Степанов, как минимум, может присутствовать в политической жизни Одесской ОГА. Если же нет, то он точно не остановится. Эксперт подытожил, что бывших политиков в Украине не бывает.

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Тизенгаузен рассказал о работе Степанова в должности: смотрите видео

Освобождение Степанова: коротко