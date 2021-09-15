Но такой процесс был неотвратимым. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Стоит прочитать Кабмин обнародовал постановление о карантине, а в Минздраве предупредили о желтой зоне

Процесс – неотвратимый

По его словам, количество случаев заболеваемости коронавирусом будет увеличиваться и в дальнейшем.

Мы к этому готовились. Мы понимали, что это неотвратимый процесс,

– подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на увеличение количества заболеваемости:

дети пошли в школу;

температурные условия;

циркуляция вируса в этот период обычно больше всего распространяется между людьми.

Ляшко: цифры не должны нас пугать

"Мы отслеживаем ситуацию, как происходит в европейском регионе. Понимаем, что цифры не должны нас пугать, если у нас каждый день будет расти количество привитых", – сказал министр.

Все зависит, как считает Ляшко, от сознания украинцев. По его мнению, надо сделать один шаг, чтобы эпидемситуация не ухудшалась. Речь идет о вакцинации.

Справка. В Украине на вакцинацию против коронавируса, согласно Госбюджету-2022, планируют направить 6 миллиардов гривен.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные