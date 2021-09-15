Но такой процесс был неотвратимым. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.
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Процесс – неотвратимый
По его словам, количество случаев заболеваемости коронавирусом будет увеличиваться и в дальнейшем.
Мы к этому готовились. Мы понимали, что это неотвратимый процесс,
– подчеркнул Ляшко.
Он отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на увеличение количества заболеваемости:
- дети пошли в школу;
- температурные условия;
- циркуляция вируса в этот период обычно больше всего распространяется между людьми.
Ляшко: цифры не должны нас пугать
"Мы отслеживаем ситуацию, как происходит в европейском регионе. Понимаем, что цифры не должны нас пугать, если у нас каждый день будет расти количество привитых", – сказал министр.
Все зависит, как считает Ляшко, от сознания украинцев. По его мнению, надо сделать один шаг, чтобы эпидемситуация не ухудшалась. Речь идет о вакцинации.
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные
- Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возросла. Выявили более 4,5 тысячи случаев заболеваний.
- В то же время прививки против COVID-19 получили 141 796 человек.
- В больницы с симптомами соответствующей болезни госпитализировали 1 609 пациентов.