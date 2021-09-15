Мы готовились, – Ляшко объяснил рост количества больных коронавирусом

15 сентября 2021 , 20:31
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Источник:

24 канал

Украина зашла в эпидемический сезон острых респираторных вирусных инфекций. Как и прогнозировали в Министерстве здравоохранения, количество инфицирований COVID-19 растет.

Но такой процесс был неотвратимым. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Процесс – неотвратимый

По его словам, количество случаев заболеваемости коронавирусом будет увеличиваться и в дальнейшем.

Мы к этому готовились. Мы понимали, что это неотвратимый процесс,
– подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что есть несколько факторов, которые влияют на увеличение количества заболеваемости:

  • дети пошли в школу;
  • температурные условия;
  • циркуляция вируса в этот период обычно больше всего распространяется между людьми.

Ляшко: цифры не должны нас пугать

"Мы отслеживаем ситуацию, как происходит в европейском регионе. Понимаем, что цифры не должны нас пугать, если у нас каждый день будет расти количество привитых", – сказал министр.

Все зависит, как считает Ляшко, от сознания украинцев. По его мнению, надо сделать один шаг, чтобы эпидемситуация не ухудшалась. Речь идет о вакцинации.

Справка. В Украине на вакцинацию против коронавируса, согласно Госбюджету-2022, планируют направить 6 миллиардов гривен.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные

  • Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возросла. Выявили более 4,5 тысячи случаев заболеваний.
  • В то же время прививки против COVID-19 получили 141 796 человек.
  • В больницы с симптомами соответствующей болезни госпитализировали 1 609 пациентов.
Автор: Анастасія Мигидюк