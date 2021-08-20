Мы готовы делать почти 1 миллион прививок в неделю, – главный санврач Кузин
Источник:24 канал
Темпы вакцинальной кампании в Украине постоянно растут. Иммунизация будет продолжаться даже несмотря на отпуска и празднование Дня Независимости.
Об этом в прямом эфире 24 канала сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он отметил, что за июль 2021 года сделали почти 3 миллиона прививок. Это больше, чем за всю историю вакцинальной кампании.
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"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 миллиона прививок в неделю", – отметил главный санврач.
Вакцинация не будет прекращаться
Несмотря на то, что в Украине запланированы празднования Дня Независимости, в Министерстве здравоохранения призывают соблюдать основные противоэпидемиологические меры и вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Потому что вакцинация не будет прекращаться даже в праздничные дни.
Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно, от опасного штамма Дельта,
– сказал Кузин.
Главный санитарный врач отметил, что вакцинация является общей ответственностью. Потому что каждый вакцинированный украинец приближает пандемию к завершению.
Сейчас для иммунизации работает инфраструктура. В нее входит:
- более 1 тысячи мобильных бригад;
- 2 860 пунктов прививок;
- 320 центров массовой вакцинации.
Игорь Кузин о темпах иммунизации в Украине: смотрите видео
Вакцинация в Украине: последние новости
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