Запорожская область попала в красную зону карантина. Худшая ситуация в Запорожье, ведь некоторые больницы заполнены на 100%.

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что ситуация с COVID-19 в городе развивается по итальянскому сценарию. В городе может не хватить врачей.

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Мы идем по наихудшему "итальянскому сценарию" в областном центре. С кислородом у нас все нормально, дополнительные места откроем. Вопрос – хватит ли врачей,

– заявил Старух.

Что значит "итальянский сценарий" развития эпидемии и какова ситуация в Запорожье

Это когда вспышку болезни не удается остановить. За минувшие сутки, 7 апреля, в Запорожье обнаружили 622 случая заражения коронавирусом. Еще 14 человек умерли от осложнений. Лишь 40 выписали из больницы.

Старух рассказал, что 3 четверти коек заполнены, а в некоторых больницах – до 100%.

Утром 8 апреля состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, территории получили рекомендации по усилению ограничительных мер.

Председатель запорожской ОГА заявил, что необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения.

Масочного режима в местном общественном транспорте придерживаются плохо.

Мы четко дали предложения относительно транспорта. Может, в Запорожье сделают анализ и решат полностью закрыть транспорт, но мы видим в этом небольшую проблему, потому что людям надо добираться до больниц. "Скорые" – это не такси. Мало того, людям надо сделать прививку. Эти вопросы должны быть проработаны,

– отметил глава региона.

В городском совете пока не комментируют возможные изменения в работе общественного транспорта.