Мы не будем блокировать платную вакцинацию против COVID-19, – Зеленский
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что бесплатно вакцину получат только люди из групп риска. Но другие желающие смогут вакцинироваться за собственные средства. Президент Владимир Зеленский всецело поддерживает это решение.
В Украине есть граждане, которые могут себе позволить купить вакцину против коронавирус. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию "Фокус".
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Компании, которые будут поставлять в Украину вакцину, просят открыть для них коммерческий рынок.
Как отметил президент, это свидетельствует о том, что в любой стране есть люди, которые будут вакцинироваться против коронавируса не смотря на цену.
Президент также подчеркнул, что сам будет вакцинироваться за свой счет.
Кого будут вакцинировать в Украине бесплатно
- Медицинских работников, в частности тех, которые работают в стационарах и оказывают медицинскую помощь больным COVID-19 – 402 171 человек.
- Военнослужащих ООС – 41 000.
- Работников социальной сферы – 156 871.
- Персонал и людей, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах ребенка, для лиц преклонного возраста и тому подобное) – 136 353.
- Людей в возрасте от 60 лет, включая тех, которые входят в группу медицинского риска – 9 978 194.
- Персонал дошкольных, средних, средне технических и высших учебных заведений – 1 428 055.
- Работников ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, ВСУ и МВД – 570 733.
- Персонал и людей, находящиеся в местах ограничения свободы и следственных изоляторах – 65 839.
- Людей с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 59 лет – 6 370 378.
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