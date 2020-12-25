Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что бесплатно вакцину получат только люди из групп риска. Но другие желающие смогут вакцинироваться за собственные средства. Президент Владимир Зеленский всецело поддерживает это решение.

В Украине есть граждане, которые могут себе позволить купить вакцину против коронавирус. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию "Фокус".

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Компании, которые будут поставлять в Украину вакцину, просят открыть для них коммерческий рынок.

Как отметил президент, это свидетельствует о том, что в любой стране есть люди, которые будут вакцинироваться против коронавируса не смотря на цену.

Президент также подчеркнул, что сам будет вакцинироваться за свой счет.

Владимир Зеленский “Такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост – мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок”.

Кого будут вакцинировать в Украине бесплатно