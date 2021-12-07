Такое мнение озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По его словам, с начала пандемии и по сей день среди стран Европы Украина находится на 18 – 20 местах по количеству смертей от коронавируса.

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"Мы не в лидерах и это факт, который можно посмотреть на любом аналитическом портале, в котором есть итоги с начала 2020 года", – заметил Ляшко.

Статистика летальных исходов

Министр подчеркнул, что при формировании более подробных рейтингов учитывают 3 составляющих. В случае с вычислением смертности от COVID-19, учитывают:

суточные летальные случаи;

смертность (показатель на 100 тысяч населения);

летальность (сколько летальных исходов от всех инфицированных).

Обратите внимание! По п редварительной информации, при формировании статистики, медики различают количество смертей наступивших непосредственно от коронавируса и те, которые повлекли обострение сопутствующих болезней и привели к смерти.

Глава Министерства здравоохранения Украины отметил, что каждая страна переживает волны COVID-19. После прохождения очередного пика количество летальных исходов еще можно проследить в течение 2 – 3 недель. Следовательно, эти данные сравнивают с суточными показателями в странах, где пик еще не начался.

Сейчас мы прошли пик, но хвост летальных исходов еще догоняет,

– акцентировал Ляшко.

По словам главы Минздрава, в Украине решили не сосредотачивать внимание на смертях в результате коронавируса. Объясняют это тем, что такие подсчеты требуют времени и конкретики, а на сегодняшний день есть необходимость апеллировать оперативными цифрами.

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"Мы говорим о каждом летальном случае, который произошел у человека у которого установлен коронавирус", – объяснил Ляшко.

Министр убежден, что процент вакцинированных людей, которые попадают в больницы, очень низкий. Они обычно легче переносят болезнь и реже такие случаи завершаются летально по сравнению с невакцинированными людьми.

Коронавирус в Украине: последние новости

За сутки 6 декабря в Украине зафиксировали почти 4,5 тысячи больных коронавирусом, умерли 1,6 тысячи пациентов с COVID-19. Выздоровели более 9 тысяч человек.

По миру распространяется новый штамм коронавируса – Омикрон. Главный медик Украины отметил, что говорить о самой большой опасности именно от него, пока рано.

С начала пандемии весь мир направил силы на борьбу с COVID-19, в то же время некоторые страны столкнулись с другими не менее смертельными недугами.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала