Зеленский пояснил, что это количество вакцин соответствует количеству взрослого населения Украины.

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Это максимальное количество, которое можно было найти ... согласно программам, COVAX, отдельной программе прямых контрактов. Эти шаги сделаны,

– сказал он.

Является ли Украина аутсайдером по вакцинации

Президент признал то, что Украина не находится в приоритете стран Европейского Союза относительно очередей поставок вакцин против коронавируса.

Во-первых, мы должны понять, что мы сделали 1 миллион вакцин. Мы не страна ЕС. Мы не страна НАТО. Мы не являемся в приоритете стран ЕС с точки зрения очередей поставок тех или иных вакцин. И это точка. Вы должны это понять,

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, прямые контракты как с Индией и компанией Pfizer были вне тех или иных европейских программ.

"Они были на уровне сложных договоренностей между руководством Украины: президентом, премьер-министром и главой Минздрава (Максимом Степановым, – ред.)", – добавил президент.

Зеленский признался, что были риски полного отсутствия препаратов против COVID-19 в Украине.

Мы все работали, когда поняли, что вакцин в Украине просто может не быть, а я считаю, что это очень несправедливая ситуация в мире,

– сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что в Украине сделали больше прививок против коронавируса, чем в некоторых европейских странах.

"Вы сравниваете процент вакцинированных, я считаю это несправедливо. Мы не в приоритете у ЕС и НАТО в этом случае, но мы сделали больше прививок, чем некоторые другие европейские страны", – добавил президент.

Зеленский объяснил, почему вакцинировался Covishield

Справка. Вакцину Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии Oxford-Astra Zeneca.

"Я вакцинировался Covishield, чтобы быть вместе со своим народом. Но скажу откровенно, я хотел, чтобы Индия видела, что мы не обижаем их вакцину, а что президент Украины вакцинируется Covishield для того чтобы как-то бороться с информационной войной", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Украине уже есть договоренности, что компания Astra Zeneca предоставит нам 10-15 миллионов вакцин, как только там будет улучшение ситуации.