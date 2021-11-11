"Мы не выдержим, плюнем на все и уйдем": врач из Ровно эмоционально призвал вакцинироваться

Главный врач Ровненской городской больницы Евгений Кучерук эмоционально обратился к украинцам. Медик призвал людей вакцинироваться и спасти себя, так как лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти.

Кучерук подчеркнул, что медики уже не выдерживают нагрузки. По словам врача, когда в больнице есть 340 зараженных, чтобы им помочь, необходимо не меньше 600 медицинских работников.

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Ни один больной, который привился, не умер. Я очень всех прошу, коллеги, обратите внимание на это. Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем, оставим больницу,

– отметил Кучерук.

Медик отметил, что люди должны помочь врачам и вакцинироваться. Только прививка станет спасением для всех.

Если человек уже инфицировался, лечение необходимо начать на ранней стадии. Потому что лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти.

Обращение Зеленского