"Мы не выдержим, плюнем на все и уйдем": врач из Ровно эмоционально призвал вакцинироваться
Источник:TVRivne1
Главный врач Ровненской городской больницы Евгений Кучерук эмоционально обратился к украинцам. Медик призвал людей вакцинироваться и спасти себя, так как лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти.
Кучерук подчеркнул, что медики уже не выдерживают нагрузки. По словам врача, когда в больнице есть 340 зараженных, чтобы им помочь, необходимо не меньше 600 медицинских работников.
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Ни один больной, который привился, не умер. Я очень всех прошу, коллеги, обратите внимание на это. Мы не выдержим. Плюнем на все и уйдем, оставим больницу,
– отметил Кучерук.
Медик отметил, что люди должны помочь врачам и вакцинироваться. Только прививка станет спасением для всех.
Если человек уже инфицировался, лечение необходимо начать на ранней стадии. Потому что лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти.
Обращение Зеленского
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом вакцинироваться.
- Украинский лидер подчеркнул, что вакцинация снижает риски смерти от коронавируса штамма Дельта в 11 раз. Кроме того, в качестве примера президент назвал статистику 9 ноября: все умершие от COVID-19 в Украине были невакцинированными.
- По словам президента, сейчас 93% инфицированных коронавирусом в Украине – невакцинированные.
- Кроме того, президент отметил, что 65% европейцев уже получили 2 дозы вакцины от коронавируса.