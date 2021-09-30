Министр здравоохранения Ляшко заявил, что сейчас имеются определенные приоритеты вакцинации. Необходимо защитить украинцев и предотвратить тяжелое и среднее течение коронавируса.

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Мы не запрещаем вакцинировать, но мы не проводим массовой вакцинации (детей от 12 лет – 24 канал). Потому что приоритет – делать вакцинацию группе 18+,

– отметил Ляшко.

По словам главы Минздрава, стоит стараться охватить группу людей старше 60 лет. Именно на эту группу приходится 80% смертей от коронавируса в Украине.

В то же время Ляшко отметил, что вакцина от Pfizer предназначена для вакцинации подростков 12+.

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