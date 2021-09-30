Мы не запрещаем вакцинировать подростков, но приоритет – группа 18+, – Ляшко
Источник:Укринформ
Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве нет запрета на вакцинацию подростков от 12 лет. В то же время их массовую вакцинацию пока не проводят.
Министр здравоохранения Ляшко заявил, что сейчас имеются определенные приоритеты вакцинации. Необходимо защитить украинцев и предотвратить тяжелое и среднее течение коронавируса.
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Мы не запрещаем вакцинировать, но мы не проводим массовой вакцинации (детей от 12 лет – 24 канал). Потому что приоритет – делать вакцинацию группе 18+,
– отметил Ляшко.
По словам главы Минздрава, стоит стараться охватить группу людей старше 60 лет. Именно на эту группу приходится 80% смертей от коронавируса в Украине.
В то же время Ляшко отметил, что вакцина от Pfizer предназначена для вакцинации подростков 12+.
Минздрав утилизирует 34 тысячи вакцин Pfizer
- Министерство здравоохранения вынуждено утилизировать 34 тысячи доз вакцины от Pfizer. Причиной такого решения является то, что в этой партии вакцины нарушили условия хранения.
- Сейчас идет судебный процесс между поставщиком и логистом. Партию вакцины хранят на складе. Ляшко отметил, что использовать ее – недопустимо.
- Глава Минздрава отметил, что "была информация, что при транспортировке был нарушен холодовой режим".