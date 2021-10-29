Ситуация может только усугубиться

В частности, ситуация с коронавирусом в Украине в целом и в Киеве будет самой тяжелой в ноябре – декабре 2021 года. Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

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Она считает, что мы эту волну уже не победим с помощью вакцинации, потому что "с этим мы опоздали". И подчеркнула, что сейчас мы находимся на пике, а точнее подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем ухудшения ситуации.

Чего нам ждать – сложно, конечно, сказать. Я думаю, что следующий месяц (ноябрь – 24 канал) у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь,

– отметила она.

По словам врача, нынешняя осенняя волна мощнее прошлогодней. А расти заболеваемость будет еще до начала 2022 года.

Эту волну победит только локдаун

По мнению эпидемиолога, вакцинация уже не остановит сегодняшнюю вспышку коронавируса в Украине, впрочем, делать прививки все же необходимо.

"На самом деле мы эту волну уже не победим с помощью вакцинации, потому что с этим мы опоздали. Хорошо, что мы вакцинируемся: в любом случае это дает положительный эффект и на будущее. Но эту волну мы переживем уже не за счет вакцинации, а за счет каких-то ограничительных мер и локдаунов", – подытожила эксперт.

Внимание! Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua/.