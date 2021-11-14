Барсов звали Ранни, Эверест и Макалу. Их любили все внутри и за пределами зоопарка.
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В комментариях под сообщением люди выражают свои соболезнования. Говорят, что любили наблюдать за тем, как животные растут и развиваются.
Эта потеря действительно ужасна, и мы все вместе грустим,
– говорится в сообщении.
Люди искренне сочувствуют потере животных
В частности, под постом можно увидеть более сотни скорбящих сообщений. Также некоторые поделились фотографиями, когда барсы были еще совсем маленькими.
"Сочувствую вашей потере. Нам так нравилось наблюдать, как Эверест растет в зоопарке Брукфилд. Это воспоминание от 22 сентября 2013 года", – поделился Кевин.
Маленький Эверест, 2013 год / Фото Кевина Митчела
Другие пользователи тоже выразили свои соболезнования:
- "Мне так жаль. Это очень грустно. Эверест приехал в том году, когда я еще работал в зоопарке, и мне всегда нравилось проходить мимо его вольера. Мои глубокие соболезнования охранникам. Спите спокойно, снежные барсы. Вы это заслужили".
- "О нет! Они были моими любимыми животными. Мы хотели бы постоянно смотреть на их красоту и ловкость. Мои искренние соболезнования".
- "Это так грустно, они были одними из моих любимых животных там. Я не могу представить, как горько сейчас их смотрителям. Я даже не смогу спокойно без слез проходить мимо места, где жили животные".
- "Мои соболезнования всем, кто работал и любил этих снежных барсов. Это разрывает сердце. Потеря одного – это плохо, но гибель всех троих это действительно очень досадно".
- "Это так невероятно грустно. Пожалуйста, знайте, что все сообщество чувствует себя разбитым. Мы поддерживаем всех вас в зоопарке, кто тоже так любил этих животных".
Вместе с тем зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом санитарных требований.
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