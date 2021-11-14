"Мы разбиты и скорбим": в зоопарке США 3 снежных барса умерли от коронавируса

В детском зоопарке города Линкольн (штат Небраска, США) от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 снежных барса. Посетители скорбят из-за потери любимцев.

Барсов звали Ранни, Эверест и Макалу. Их любили все внутри и за пределами зоопарка.

Ранее Коронавирус впервые обнаружили у животных, устойчивых даже к бешенству и чумке.

В комментариях под сообщением люди выражают свои соболезнования. Говорят, что любили наблюдать за тем, как животные растут и развиваются.

Эта потеря действительно ужасна, и мы все вместе грустим,

– говорится в сообщении.

Люди искренне сочувствуют потере животных

В частности, под постом можно увидеть более сотни скорбящих сообщений. Также некоторые поделились фотографиями, когда барсы были еще совсем маленькими.

"Сочувствую вашей потере. Нам так нравилось наблюдать, как Эверест растет в зоопарке Брукфилд. Это воспоминание от 22 сентября 2013 года", – поделился Кевин.

Маленький Эверест, 2013 год / Фото Кевина Митчела

Другие пользователи тоже выразили свои соболезнования:

"Мне так жаль. Это очень грустно. Эверест приехал в том году, когда я еще работал в зоопарке, и мне всегда нравилось проходить мимо его вольера. Мои глубокие соболезнования охранникам. Спите спокойно, снежные барсы. Вы это заслужили".

"О нет! Они были моими любимыми животными. Мы хотели бы постоянно смотреть на их красоту и ловкость. Мои искренние соболезнования".

"Это так грустно, они были одними из моих любимых животных там. Я не могу представить, как горько сейчас их смотрителям. Я даже не смогу спокойно без слез проходить мимо места, где жили животные".

"Мои соболезнования всем, кто работал и любил этих снежных барсов. Это разрывает сердце. Потеря одного – это плохо, но гибель всех троих это действительно очень досадно".

"Это так невероятно грустно. Пожалуйста, знайте, что все сообщество чувствует себя разбитым. Мы поддерживаем всех вас в зоопарке, кто тоже так любил этих животных".

Вместе с тем зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом санитарных требований.

Коронавирус у животных

Также на COVID-19 в детском зоопарке заболели 2 суматранские тигра. Они сумели выздороветь.

Исследователи из испанского Центра геномного регулирования (CRG) проанализировали 10 видов животных и пришли к выводу, что хорьки, кошки и собаки – уязвимые животные к COVID-19.

Ученые Хельсинского университета совместно с Объединением пушного звероводства Финляндии разрабатывают вакцину против COVID-19 для животных.