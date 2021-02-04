Жуткий пожар 4 февраля в инфекционной больнице в Запорожье унес 4 жизни. На трагедию отреагировали во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ выразили глубокие соболезнования и поддержку Украине.

Источник: твиттер Ханса Клюге

Сообщение о бедствии в украинской больнице опубликовал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

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С грустью узнали о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, которая занимается пациентами с COVID-19. Глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких,

– написал Клюгге.

В организации сообщили, что солидарны с Украиной и Министерством здравоохранения. Также Клюге пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.

Saddened to hear of the tragic fire at the infectious diseases hospital in Zaporozhye, caring for #COVID19 patients. My deepest condolences to those who have lost loved ones. We stand in solidarity with & @MoH_Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured. — Hans Kluge (@hans_kluge) February 4, 2021

Главное о пожаре в больнице в Запорожье: