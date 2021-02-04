Мы вместе с Украиной, – в ВОЗ отреагировали на смертельный пожар в больнице в Запорожье
Жуткий пожар 4 февраля в инфекционной больнице в Запорожье унес 4 жизни. На трагедию отреагировали во Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ выразили глубокие соболезнования и поддержку Украине.
Источник: твиттер Ханса Клюге
Сообщение о бедствии в украинской больнице опубликовал директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
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С грустью узнали о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, которая занимается пациентами с COVID-19. Глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких,
– написал Клюгге.
В организации сообщили, что солидарны с Украиной и Министерством здравоохранения. Также Клюге пожелал скорейшего выздоровления тем, кто пострадал.
Главное о пожаре в больнице в Запорожье:
- Пожар в инфекционной больнице произошел ночью 4 февраля.
- Тогда в медучреждении находились 29 человек.
- Погибли 4 человека – врач и 3 пациентов.
- Предварительная причина пожара – возгорание медицинского оборудования.
- В Запорожье экстренно вылетел министр здравоохранения Максим Степанов.
- На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что государство будет делать все, чтобы такие трагедии не повторялись.
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