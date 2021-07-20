Новые мутации вызывают беспокойство

Об этом заявила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове и пояснила, что причиной тому является циркуляция новых штаммов вируса.

К теме Катастрофически больше: в Индии смертность от коронавируса занижена в десять раз

Сейчас мы в очень опасной ситуации, которая становится все более и более сложной, и человечество все больше отдаляется от завершения пандемии, чем должно было бы быть,

– сказала Мария Ван Керкхове.

По словам эксперта ВОЗ, эта ситуация ухудшилась вследствие следующих причин:

циркуляция новых штаммов коронавируса;

смешение социальных групп;

несоблюдение мер безопасности;

нехватка вакцин.

Заболеваемость снова растет

В ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов – на 1%.

По словам Керкхове, количество новых случаев в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана – на 30%.

Актуально о ситуации с COVID-19 в мире

По состоянию на 20 июля зарегистрировали более 190 миллионов больных коронавирусом.

От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных.

В то же время более 125 миллионов пациентов выздоровели.

Читайте также Мир – на пороге третьей волны коронавируса, – важное заявление ВОЗ