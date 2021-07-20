Мы все больше отдаляемся от завершения пандемии, – ВОЗ
Источник:ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в мире становится все сложнее.
Новые мутации вызывают беспокойство
Об этом заявила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове и пояснила, что причиной тому является циркуляция новых штаммов вируса.
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Сейчас мы в очень опасной ситуации, которая становится все более и более сложной, и человечество все больше отдаляется от завершения пандемии, чем должно было бы быть,
– сказала Мария Ван Керкхове.
По словам эксперта ВОЗ, эта ситуация ухудшилась вследствие следующих причин:
- циркуляция новых штаммов коронавируса;
- смешение социальных групп;
- несоблюдение мер безопасности;
- нехватка вакцин.
Заболеваемость снова растет
В ВОЗ сообщили, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов – на 1%.
По словам Керкхове, количество новых случаев в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана – на 30%.
Актуально о ситуации с COVID-19 в мире
- По состоянию на 20 июля зарегистрировали более 190 миллионов больных коронавирусом.
- От осложнений болезни умерли более 4 миллионов больных.
- В то же время более 125 миллионов пациентов выздоровели.
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