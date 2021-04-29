В позапрошлые сутки в Индии тоже зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом – 360 960. Общее количество больных и умерших в результате COVID-19 в стране составляет 18 376 421 и 204 832 соответственно.

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Отметим, что ранее в Индии обнаружили новый вариант коронавируса B1617 с двумя мутациями. Он считается заразнее предыдущих штаммов.

Но в ВОЗ не считают, что единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии является новый вариант вируса.

Какова ситуация с коронавирусом в Индии:

Источник: Hromadske

Больницы переполнены. Там либо отсутствуют койки для пациентов, либо же не хватает кислорода. Даже если и некоторым людям везет отыскать место, то возникает другая проблема – скорая помощь. Там не хватает кислородных баллонов и масок. Иногда медики спасают пациентов в машине скорой и по 12 часов, пока появится место в больнице.

Сейчас по всей Индии действует около 5 сотен пунктов очистки воздуха и превращения его в медицинский кислород. В больших новых больницах кое-где есть собственные резервуары, но многие штаты очень зависимы от поставок из других регионов. Поскольку осуществляются они медленно, многие пациенты умирают из-за недостатка кислорода.

В последние недели крематории и традиционные для Индии места самостоятельной кремации умерших перегружены. Теперь сжигать умерших приходится просто на площадях, паркингах или в городских парках. На мусульманском кладбище города тоже уже почти не осталось места для новых могил.

Мы просто сжигаем тела, когда они прибывают. Такое впечатление, что мы живем в разгар войны,

– рассказали в крематории другого индийского города Бхопал, в центральной части страны.

Статистика смертности занижена

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что настоящее количество летальных случаев по меньшей мере вдвое (или даже в пять раз) больше, чем в официальной статистике. А профессор физики и биологии Университета Ашока Гаутам Менон оценивает ситуацию еще хуже.

Похоже, слишком большое различие между сообщениями о количестве потерь из-за коронавируса и сообщениями о кремации и захоронениях, которые в разы превышают то, чего можно было ожидать. Фактическое количество смертей от COVID-19 может даже в 5 – 10 раз превышать официальные данные. Это может свидетельствовать о том, что настоящие цифры умышленно скрывают,

– рассказал эксперт.

В Министерстве здравоохранения Индии отрицают умышленное занижение данных. Хотя попытку не сеять еще больше паники среди населения специалисты называют одной из возможных причин таких несоответствий в статистике.

Известно, что неподтвержденные подозрения на коронавирус обычно не добавляют к общему подсчету и такие смерти приписывают другим сопутствующим болезням. На бумагах, которые выдают родным погибших, причиной смерти часто указан не коронавирус, а просто "болезнь". Одна из причин заключается в том, что из-за занятости персонала результатов тестов на коронавирус приходится ждать долго. Поэтому если коронавирус не успели подтвердить, его просто не указывают.

Также стоит учитывать, что в поле зрения только подтвержденные диагнозы в больницах и лабораториях. Поскольку из-за нехватки мест в медучреждениях многие жители Индии умирают за их пределами, в официальную статистику они не попадают. Культура и религия являются еще одним весомым фактором снижения статистики. Некоторые семьи не хотят раскрывать правду, ведь желают традиционно кремировать своих близких вне строгих карантинных ограничений.