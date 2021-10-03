Оказалось, что они способны сопереживать. Это наблюдение может помочь людям.
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Как проводили эксперимент
Сначала ученые поместили в клетку двух мышей разного размера. Затем они способствовали тому, чтобы маленькая мышь раздражала большую и та стала агрессивной.
Тем временем в соседней клетке сидела третья мышь и наблюдала за всем этим. Так продолжалось 10 дней.
Несмотря на то, что третья мышь никак не взаимодействовала с агрессором, она начала проявлять признаки грусти и даже депрессии. Некоторые из них впали в депрессию и выздоровели, а через месяц снова заболели.
Кроме того, мышь начала отказываться от удовольствий. "Если вы дадите мышам выбор: пить сладкую или обычную воду, они почти всегда выберут сладкую, потому что это приятнее. Но мышь, которая стала свидетелем социального поражения своего товарища, этого не делала", – объяснили ученые.
Как это может помочь людям
Авторы работы хотят так исследовать не только взаимодействия мышей, но и людей. Эксперимент поможет понять, как депрессия действует на окружение тех, кто ею болеет. Потому что количество людей, страдающих депрессией, во всем мире растет. Однако подробную патофизиологию этого недуга еще предстоит выяснить.