Оказалось, что они способны сопереживать. Это наблюдение может помочь людям.

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Как проводили эксперимент

Сначала ученые поместили в клетку двух мышей разного размера. Затем они способствовали тому, чтобы маленькая мышь раздражала большую и та стала агрессивной.

Тем временем в соседней клетке сидела третья мышь и наблюдала за всем этим. Так продолжалось 10 дней.

Несмотря на то, что третья мышь никак не взаимодействовала с агрессором, она начала проявлять признаки грусти и даже депрессии. Некоторые из них впали в депрессию и выздоровели, а через месяц снова заболели.

Например, перестала интересоваться другими мышами, что необычно, так как эти животные очень общительны, говорят авторы исследования.

Кроме того, мышь начала отказываться от удовольствий. "Если вы дадите мышам выбор: пить сладкую или обычную воду, они почти всегда выберут сладкую, потому что это приятнее. Но мышь, которая стала свидетелем социального поражения своего товарища, этого не делала", – объяснили ученые.

Как это может помочь людям

Авторы работы хотят так исследовать не только взаимодействия мышей, но и людей. Эксперимент поможет понять, как депрессия действует на окружение тех, кто ею болеет. Потому что количество людей, страдающих депрессией, во всем мире растет. Однако подробную патофизиологию этого недуга еще предстоит выяснить.