Как мыть фрукты и овощи: полезные советы

2 июня в мире отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Как известно, правильное питание всегда состоит из употребления фруктов и овощей. Однако для того, чтобы продукты приносили пользу, следует знать, как их тщательно вымыть.

Свежие продукты могут загрязняться различными способами, но соблюдение простых шагов от FDA (Управление продовольствия и медикаментов США) может помочь защитить вас и вашу семью от пищевых заболеваний.

Читайте также Рада планирует запретить продажу лекарств детям до 14 лет: какие будут действовать штрафы

В FDA сообщили, что, по оценкам федеральных служб здравоохранения, почти 48 миллионов человек ежегодно заболевают из-за пищи, зараженной вредными микробами.

Так, большинство людей знают, что с продуктами животного происхождения нужно обращаться осторожно, чтобы предотвратить болезни. Однако большое количество вспышек болезней вызваны зараженными фруктами и овощами, включая шпинат, дыню, помидоры и салат.

Фрукты и овощи могут загрязняться различными способами

Гленда Льюис, эксперт по контролю за продуктами и лекарствами по контролю за продуктами и лекарствами, говорит, что свежие продукты могут загрязняться различными способами:

во время фазы выращивания продукция может быть загрязнена животными, вредными веществами в почве или воде,

из-за плохой гигиены среди рабочих – после сбора урожая оно проходит через много рук, увеличивая риск загрязнения,

после приобретения продуктов,

во время приготовления пищи,

из-за ненадлежащего хранения и тому подобное.

FDA предлагает следовать этим рекомендациям:

Всегда старайтесь выбирать продукцию, которая не повреждена. Например, если вы покупаете предварительно нарезанные фрукты и овощи, обратите внимание на их условия хранения.

Мойте руки в течение 20 секунд теплой водой с мылом до и после приготовления свежих продуктов.

Хорошо промойте в проточной воде продукты, "потрите" руками. Следует мыть также и те фрукты и овощи, которые имеют несъедобную кожуру (банан, авокадо и тому подобное).

Мойте продукты до того, как начнете чистить их, чтобы грязь и бактерии не переносились с ножа на фрукты или овощи.

Не нужно использовать мыло или моющие средства. Фрукты и овощи могут поглощать частицы моющего средства.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Используйте овощную щетку или губку во время мытья твердых продуктов, таких как дыни и огурцы.

Сушите продукты на чистой ткани или бумажном полотенце, чтобы еще больше уменьшить количество бактерий, которые могут присутствовать.

Удалите самые внешние листья головки салата или капусты.