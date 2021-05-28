Как происходило исследование

Исследование фокусировалось на обращениях людей в приемные отделения по поводу аппендицита, камней в желчном пузыре, внематочной беременности и невынашивании беременности. С января по июль 2019 года было около 40 тысяч обращений в больницы по поводу этих четырех состояний. За аналогичный период 2020 года – 16 тысяч.

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Снижение обращениями началось в марте 2020 года. Вскоре уровень посещения медицинских учреждений через внематочную беременность и камни в желчном пузыре вернулся к показателям прошлого года. Но с марта по июль количество обращений по поводу аппендицита и невынашивания упало на 20-39%.

Как повлияло уменьшение обращений в больницу

Ученые не обнаружили никаких доказательств того, что уменьшение посещения больниц по этим поводам плохо сказалось на пациентах.

Пациенты, которые приходили за помощью, не были в худшем состоянии, чем в 2019 году.

Потребность в различных видах лечения, количество осложнений и продолжительность госпитализации не изменились.

Ранее ученые считали, что люди реже приходят в приемные отделения больниц только потому, что боятся заразиться коронавирусом. Также высказывалась версия, что заболеваемость действительно могла сократиться. Новое исследование подсказало, что могут существовать и другие причины.

Наше исследование свидетельствует о возможности третьей причины: потенциально чрезмерное использование приемных отделений больниц до пандемии. Избегание больниц могло привести к тому, что люди стали лечить невынашивание амбулаторно или с помощью телемедицины,

– отметили ученые.