Началась запись на прививку против COVID-19 для украинцев со временно оккупированных территорий

В Минздраве Украины сообщили о том, что началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине.

Как записаться на вакцинацию

Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.

Читайте также В Польше от коронавируса полностью вакцинировали более 7 миллионов человек

Во время разговора оператору необходимо сообщить:

из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован),

указать ваши данные,

выбрать удобный пункт вакцинации.

У вас будет уникальный идентификатор

Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту – в случае его отсутствия.

"Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы вас беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории", – объяснили в Минздраве.

Вы не будете проходить самоизоляцию или обсервацию

Важно, что люди, которые хотят осуществить вакцинацию и имеют уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Действия по получению второй дозы

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников добавил, что вакцинация будет происходить в определенных местными управлениями здравоохранения опорных больницах.

"Из-за действий российских оккупационных режимов наши люди оказались в изоляции от цивилизованного мира без возможности обеспечить элементарные человеческие потребности. В первую очередь, речь о медицинском обеспечении. По сути оккупационная власть, нарушая все нормы международного и международного гуманитарного законодательства осуществляет медицинский геноцид", – заявил Резников.