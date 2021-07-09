Эффективность третьей дозы

В компании отметили, что видели обнадеживающие данные в усилительном исследовании третьей дозы вакцины. Предварительные данные показывают, что бустерная доза, введенная через 6 месяцев после второй дозы, имеет стабильный профиль усвоения.

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Также добавили, что при третьей дозе вакцины наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе Beta-штамма коронавируса, их в 5 – 10 раз больше, чем после двух основных доз.

Компании рассчитывают опубликовать более точные данные в ближайшее время, а также подать их в FDA, EMA и других контролирующих органов в течение ближайших недель.

Новая вакцина

Также сообщается, что, несмотря на высокую эффективность третьей дозы, компании разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19, нацеленную на полный спаечный белок варианта Delta.

Первая партия мРНК для испытания уже изготовлена ​​на заводе BioNTech в Майнце (Германия). Компании предполагают, что клинические исследования начнутся в августе при условии одобрения регулирующих органов.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech

Источник: BioNTech

Эффективность препарата от легкой формы коронавируса составляет 91,3%. От тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна от "южноафриканского" штамма.

Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.

В целом Украина должна получить 10 миллионов доз этой вакцины.

Сейчас она считается самой эффективной и безопасной.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 каналу