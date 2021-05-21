Какие вакцины проверят

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) анонсировал клинические испытания Cov-Boost, в ходе которых будет определена эффективность третьей дозы вакцины препаратов семи производителей: AstraZeneca, Pfizer и BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen и Curevac.

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Это первые в мире подобные исследования, которые необходимы для получения данных о влиянии бустерной дозы вакцины на иммунный ответ ранее привитых пациентов.

Как будут проводить проверку вакцин

Испытания начнутся в июне и будут проводиться в медицинских центрах в разных городах королевства с участием 2 886 добровольцев, которые ранее уже прошли вакцинацию. Каждый из них получит третью дозу одного из семи препаратов не менее чем через 10-12 недель после введения первого компонента. Предполагается, что участники, которые получили первые две дозы одного производителя, могут получить вакцину другой фирмы.

Ученые будут контролировать иммунный ответ привитых участников через 24, 84, 308 и 365 дней после прививки с помощью анализов крови.

Также добровольцы будут регулярно заполнять анкеты о своем самочувствии и при необходимости связываться с врачом.

Первые данные об эффективности и безопасности бустерной вакцины исследователи планируют получить уже в сентябре 2021 года.

Предполагается, что препарат, который покажет лучшие результаты, будет применяться на территории Великобритании в преддверии зимы, когда возможен новый подъем заболеваемости.