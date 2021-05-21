Начали исследования безопасности третьей дозы вакцины против COVID-19

Поскольку ни одна вакцина против COVID-19, вероятно, не может обеспечить пожизненный иммунитет, многим из нас придется делать прививки снова. Но пока нет данных о том, какой препарат эффективен и безопасен для повторной вакцинации, и ученые в Великобритании намерены это выяснить.
Какие вакцины проверят
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) анонсировал клинические испытания Cov-Boost, в ходе которых будет определена эффективность третьей дозы вакцины препаратов семи производителей: AstraZeneca, Pfizer и BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen и Curevac.
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Это первые в мире подобные исследования, которые необходимы для получения данных о влиянии бустерной дозы вакцины на иммунный ответ ранее привитых пациентов.
Как будут проводить проверку вакцин
Испытания начнутся в июне и будут проводиться в медицинских центрах в разных городах королевства с участием 2 886 добровольцев, которые ранее уже прошли вакцинацию. Каждый из них получит третью дозу одного из семи препаратов не менее чем через 10-12 недель после введения первого компонента. Предполагается, что участники, которые получили первые две дозы одного производителя, могут получить вакцину другой фирмы.
- Ученые будут контролировать иммунный ответ привитых участников через 24, 84, 308 и 365 дней после прививки с помощью анализов крови.
- Также добровольцы будут регулярно заполнять анкеты о своем самочувствии и при необходимости связываться с врачом.
- Первые данные об эффективности и безопасности бустерной вакцины исследователи планируют получить уже в сентябре 2021 года.
Предполагается, что препарат, который покажет лучшие результаты, будет применяться на территории Великобритании в преддверии зимы, когда возможен новый подъем заболеваемости.