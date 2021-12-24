Начали разработку первой вакцины против аллергии на собак

Чаще всего аллергию на собак вызывает лишь один белок Can f 1. Ученые хотят научить иммунитет нейтрализовать аллерген, тем самым способом, которым он справляется с вирусами.

Почему возникает аллергия на собак

Аллергия на собак – это распространенное заболевание, которое все чаще встречается у людей. Вызывают ее семь различных молекул, которые содержатся в слюне и на коже у животных. Все они называются Canis familis и пронумерованы от 1 до 7. В литературе их обычно называют сокращенно Can f.

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Самым распространенным аллергеном является Can f 1, он ответственен за 50 – 75% всех случаев аллергии на собак. Он содержится в слюнных железах, тканях языка и коже животных.

По сути аллергия – это неправильная реакция иммунной системы на белок. При первом контакте с аллергеном организм вырабатывает против него белки-иммуноглобулины группы Е (IgE). Когда человек снова контактирует с раздражителем, IgE запускают выработку гистамина и серотонина, которые и вызывают симптомы аллергии. При этом в норме IgE играют важную роль в защите организма от паразитов и ядов.

Создание вакцины против аллергии на собак

Чтобы создать вакцину против аллергии на собак, ученые хотят научить иммунную систему правильно реагировать на эпитопы (часть молекулы) Can f 1. Для этого необходимо определить, выделить и ввести пациенту, подобно тому, как работают обычные противовирусные вакцины.

Мы хотим иметь возможность передавать небольшие дозы этих эпитопов иммунной системе, чтобы научить ее бороться с ними, аналогично принципу, который лежит в основе любой вакцины. Но мы не можем этого сделать, не определив сначала эпитоп IgE Can f 1,

– отметили ученые.

Чтобы найти нужные эпитопы аллергена, которые отличают его от других, ученые прибегли к рентгеновской кристаллографии – методу, который позволяет определить кристаллическую структуру белка. Для Can f 1 это было сделано впервые. В ближайшее время ученые собираются поставить ряд экспериментов, чтобы точнее выявить специфический эпитоп для создания вакцины.

Ранее крупнейшее исследование подтвердило важность своевременного приема препаратов против аллергического ринита для астматиков – они не только позволяют использовать меньше лекарств против астмы, но и защищают от пневмонии.