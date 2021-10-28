Начались испытания первой вакцины против рака груди

Ученые из Кливлендской клиники вскоре начнут испытание первой вакцины против рака, которая должна не лечить, а действительно предотвращать болезнь.

Вакцина против рака груди

Ученые из Кливлендской клиники работают над вакциной против рака молочной железы уже много лет. Фундаментальное исследование, открывшее путь к этой цели, опубликовано еще в 2010 году. Его авторы выбрали мишенью для препарата (точнее, для антител, производимых по его действию) белок альфа-лактальбумин.

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Его обнаруживают в высоких концентрациях преимущественно в карциномах молочной железы. В норме он определяется в эпителии железы во время кормления грудью. Эксперименты на мышах показали, что такая вакцинация может предотвратить несколько типов рака молочной железы у мышей. Тогда ученые отметили, что в будущем этот метод можно опробовать для профилактики рака у женщин, у которых была менопауза: когда лактация маловероятна, а риск рака высок.

Долгосрочная цель этого исследования – выяснить, может ли эта вакцина предотвращать рак молочной железы до того, как он развился. В частности, это касается его агрессивных форм, которые преобладают у женщин с высоким риском,

– отметили ученые.

Начало исследований

Для начала исследователи собираются посмотреть, насколько эффективна вакцина в предотвращении рецидива трижды отрицательного рака молочной железы (рак, у которого в клетках опухоли отсутствуют главные мишени, на которые рассчитаны препараты для лечения).

В первой фазе исследования вакцины авторы проверят безопасность препарата и получат ранние данные о его иммуногенности у людей. Сейчас в исследование набирают участниц (нужно 18 – 24 человек), которые выздоровели от тройного отрицательного рака молочной железы, но имеют риск его рецидива. Они должны обладать хорошим здоровьем и не принимать препараты, которые могут провоцировать лактацию.

Ранее ученые установили, что при физической нагрузке мышцы выделяют определенные белки, запускающие противораковую активность. Всего за 3 месяца регулярная активность замедлила рост опухоли у мужчин, принимавших участие в эксперименте.