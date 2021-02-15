Началось практическое обучение медиков, которые будут вакцинировать украинцев от COVID-19
В Украине 15 февраля начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от коронавируса. Первый этап – онлайн-тренинги, некоторые из членов мобильных бригад уже прошли.
Источник:24 канал
На втором этапе медики на практике будут учиться проводить иммунизацию от COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Об этом говорится в пресс-релизе Центра общественного здоровья.
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ЦОС проводит тренинги совместно с Бюро ВОЗ в Украине. До конца недели практические занятия пройдут как минимум по две мобильные бригады из каждой области.
Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer / BioNTech, вторая – с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 во всей Украине, как только доставят вакцину,
- говорится в пресс-релизе.
Чему будут учить украинских медиков
Во время обучения медработники получат:
- рекомендации по консультированию до и после вакцинации;
- информацию о том, как вводить вакцину (для каждого производителя отдельно);
- как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах;
- как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;
- медработники получат информацию об оказании экстренной неотложной помощи в случае необходимости.
Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.
Вакцинация в Украине: что известно
- 13 февраля главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что первая партия вакцины прибудет в Украину уже на следующей неделе. Речь идет о препарате от AstraZeneca.
- Глава Минздрава Максим Степанов уже назвал вакцинацию против коронавируса – самой масштабной в истории Украины.
- В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
- Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. В частности медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.
- Вакцинация в Украине должна была начаться 15 февраля 2021 года.
- Максим Степанов заявил, что вакцинация задерживается. Он сообщил, что первые вакцины против COVID-19 страна может получить 16 – 17 февраля.
- Владимир Зеленский готов вакцинироваться одним из первых, чтобы доказать украинцами безопасность прививок.
5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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