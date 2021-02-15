В Украине 15 февраля начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от коронавируса. Первый этап – онлайн-тренинги, некоторые из членов мобильных бригад уже прошли.

На втором этапе медики на практике будут учиться проводить иммунизацию от COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Об этом говорится в пресс-релизе Центра общественного здоровья.

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ЦОС проводит тренинги совместно с Бюро ВОЗ в Украине. До конца недели практические занятия пройдут как минимум по две мобильные бригады из каждой области.

Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer / BioNTech, вторая – с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 во всей Украине, как только доставят вакцину,

- говорится в пресс-релизе.

Чему будут учить украинских медиков

Во время обучения медработники получат:

рекомендации по консультированию до и после вакцинации;

информацию о том, как вводить вакцину (для каждого производителя отдельно);

как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах;

как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;

медработники получат информацию об оказании экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.

Обратите внимание! В Украине планируют создать около 600 мобильных бригад. Виктор Ляшко заявил, что сейчас уже сформировано около 350 мобильных бригад.

Вакцинация в Украине: что известно



5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала