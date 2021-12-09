Как начать тренироваться и не бросить: 4 действенных способа от ученых

Заниматься физическими упражнениями регулярно – очень сложно, большинство людей теряют энтузиазм за месяц-два. Американские ученые помогут побороть эту проблему.

Ученые изучили поведение более 60 тысяч человек – как часто и насколько эффективно они посещают тренажерный зал. Эксперимент проводился в течение четырех недель. Исследователи протестировали 53 различные программы тренировок и посмотрели, насколько хорошо они взаимодействуют, а также сравнили их результаты с результатами контрольной группы.

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В результате они выяснили, что все-таки существует волшебная пилюля от лени, и даже не одна, а целых четыре.

Планируйте тренировки

Человеку труднее отказаться от тренировки, если она запланирована. Заранее определите дни, когда вам удобно заниматься, и запишите тренировки в список дел на день. Соберите сумку, подготовьте бутылку с водой, не забудьте взять наушники. Любая подготовка хорошо влияет на мотивацию и значительно экономит время.

Сделайте напоминание

Сделайте напоминание на телефоне, чтобы в водовороте дел не забыть о тренировках. Человек с большей радостью пойдет таскать штангу и покорять беговую дорожку, если за полчаса-час до занятия он получил извещение.

Вознаграждение за тренировку

Желательно не пиццей, а чем-то более полезным, чтобы не исчез эффект от занятий. В исследовании говорится о стимулах, которые предлагают электронные фитнес-программы. Например, когда после занятий зачисляли баллы на Amazon в сумме 0,22 доллара, частота посещений увеличивалась на 9%.

Занимайтесь популярным направлением фитнеса

Согласно исследованию, если человек знает, что его упражнения модны, то он с большим энтузиазмом идет на тренировки. Ученые рассказывали посетителям о популярных упражнениях – и посещаемость тренажерного зала увеличилась на 24%.