Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Об этом он сказал медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

Внимание Витамин D или витамин С: что действительно улучшает иммунитет

Показательные рейды

"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту Борисполь сейчас не контролируется ровным счетом ничего", – сказал он.

По его словам, в связи с ситуацией будут "вводить механизм таких рейдов" на критические объекты инфраструктуры. Также планируют проводить их и на уровне областей.

В Минздраве также поговорили с полицией о том, чтобы работать вместе и помогать им фиксировать такие случаи.

Я уверен, что они это сделают. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности – 24 канал),

– добавил Кузин.

Работа с полицией

Кузин подчеркнул, что с Национальной полицией сейчас "прорабатываются более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты".

Ношение масок и пандемия

Ношение масок является обязательным в транспорте и общественных местах: магазинах, кионтеатрах и тому подобное. Однако люди часто снимают их или приспускают, чем и нарушают рекомендации.

Даже после перехода Украины в зеленую зону эпидемической опасности требование надевать маски в местах скопления людей не отменяли.

Сейчас же власти готовятся к усилению карантина в связи с очередным ухудшением эпидемической ситуации.

Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала