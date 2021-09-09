Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Об этом он сказал медицинской экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.
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Показательные рейды
"Мы будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту Борисполь сейчас не контролируется ровным счетом ничего", – сказал он.
По его словам, в связи с ситуацией будут "вводить механизм таких рейдов" на критические объекты инфраструктуры. Также планируют проводить их и на уровне областей.
В Минздраве также поговорили с полицией о том, чтобы работать вместе и помогать им фиксировать такие случаи.
Я уверен, что они это сделают. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности – 24 канал),
– добавил Кузин.
Работа с полицией
Кузин подчеркнул, что с Национальной полицией сейчас "прорабатываются более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты".
Ношение масок и пандемия
- Ношение масок является обязательным в транспорте и общественных местах: магазинах, кионтеатрах и тому подобное. Однако люди часто снимают их или приспускают, чем и нарушают рекомендации.
- Даже после перехода Украины в зеленую зону эпидемической опасности требование надевать маски в местах скопления людей не отменяли.
- Сейчас же власти готовятся к усилению карантина в связи с очередным ухудшением эпидемической ситуации.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала