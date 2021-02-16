Национальный проект Virobnik.ua, демонстрирующий, как создаются пищевые продукты, которыми украинцы пользуются ежедневно, объявил конкурс для крафтовых производителей Украины. Об этом стало известно во время эфира "Ранок на 24".

5 победителей конкурса Virobnik.ua смогут бесплатно присоединиться к сообществу открытых брендов Национального Проекта. А также – продемонстрировать, как создаются продукты их собственного производства.

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Детали конкурса

В результате, украинцы начнут больше доверять таким брендам. А бренды станут известны, как такие, которые не скрывают свое производство, а могут на огромную аудиторию доказать свои намерения создавать качественные и безопасные продукты.

В конкурсе могут принять участие все крафтовые производители, которые:

работают в Украине;

используют украинское сырье.

Главное условие конкурса

Главным условием конкурса является то, что все составляющие продукта должны быть натуральными. Для участия в конкурсе необходимо написать письмо на электронный адрес проекта – virobnik.ua@gmail.com. Видео победителей также покажут в эфире 24 канала.

Virobnik.ua объявил конкурс для крафтовых производителей Украины: смотрите видео

Напомним, что к национальному проекту Virobnik.ua уже присоединились как украинские, так и международные, представленные в Украине бренды. Их список можно увидеть на сайте.

Главная цель проекта – расширить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные товары. Ищите QR-код Virobnik.ua на упаковках продуктов и узнавайте, как и из чего они сделаны.