Национальный проект "Виробник" приглашает крафтовых производителей принять участие в конкурсе
Национальный проект Virobnik.ua, демонстрирующий, как создаются пищевые продукты, которыми украинцы пользуются ежедневно, объявил конкурс для крафтовых производителей Украины. Об этом стало известно во время эфира "Ранок на 24".
Источник:Virobnik.ua
5 победителей конкурса Virobnik.ua смогут бесплатно присоединиться к сообществу открытых брендов Национального Проекта. А также – продемонстрировать, как создаются продукты их собственного производства.
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Детали конкурса
В результате, украинцы начнут больше доверять таким брендам. А бренды станут известны, как такие, которые не скрывают свое производство, а могут на огромную аудиторию доказать свои намерения создавать качественные и безопасные продукты.
В конкурсе могут принять участие все крафтовые производители, которые:
- работают в Украине;
- используют украинское сырье.
Главное условие конкурса
Главным условием конкурса является то, что все составляющие продукта должны быть натуральными. Для участия в конкурсе необходимо написать письмо на электронный адрес проекта – virobnik.ua@gmail.com. Видео победителей также покажут в эфире 24 канала.
Virobnik.ua объявил конкурс для крафтовых производителей Украины: смотрите видео
Напомним, что к национальному проекту Virobnik.ua уже присоединились как украинские, так и международные, представленные в Украине бренды. Их список можно увидеть на сайте.
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