Национальный проект "Виробник" запустил на своих страницах в фейсбуке и инстаграме по адресу Virobnik.ua новую инициативу – "прозорі сторі". Поэтому десятки тысяч подписчиков проекта смогут не только пополнять свои потребительские знания, но и получать подарки.

Источник: Virobnik.ua

Подписчики будут соревноваться за вознаграждение

Начиная с 26 января в соцсетях национального проекта "Виробник" будут появляться интерактивные stories. Подписчики проекта смогут посоревноваться за получение вознаграждение за высокий уровень потребительских знаний.

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Открыв их, каждый из подписчиков страниц проекта в фейсбуке и инстаграме сможет пройти несложный тест на уровень знаний о том или ином продукте, который производится одной из компаний – участников проекта.

Украинцам достаточно будет просто выбрать один из предложенных вариантов ответа на каждый вопрос – и мгновенно узнать, правильным ли был выбор.



Пользователи будут проходить несложные тесты / Скриншот

Те пользователи, которые пройдут предлагаемые тесты без ошибок, примут участие в конкурсе на получение гарантированных подарков от компаний, которые присоединились к национальному проекту "Виробник".

Первый тест доступен подписчикам проекта уже сейчас. Он посвящен детским подгузникам Bambik производства украинской компании "Биосфера".

О проекте

Напомним, национальный проект Virobnik.ua уже работает в Украине. К нему уже присоединился ряд отечественных и международных компаний. И каждый украинец, открыв сайт Virobnik.ua, может посмотреть видео с производств компаний-участников, которые показывают, из чего и в каких условиях производят самые популярные продукты питания и повседневного обихода.

Главная цель проекта – расширить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные продукты.

С недавних пор на продуктах производителей, которые присоединились к национальному проекту Virobnik.ua, можно найти соответствующую отметку и специальный QR-код. Отсканировав его с помощью смартфона, покупатели попадут на соответствующее видео по производству этого продукта.

Смотрите видео: Virobnik.ua запустил в соцсетях новую инициативу "прозорих сторі"