Более того, одиозный экс-глава МЗ сравнил прививки с нацистскими экспериментами. Свое возмущение сначала он выразил в комментариях к видео на странице Минздрава в фейсбуке. Потом продублировал и на личной.
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Мусий оконфузился новым заявлением
Как утверждает Мусий, над украинцами "продолжают ставить эксперименты". Он написал, что "никаких доказанных и достоверных исследований влияния вакцины против SARS-CoV-2 как на беременных, так и на плод, не существует в природе".
Более того, по его утверждению, "ни одна вакцина полных клинических исследований не прошла", а всех их "разрешили лишь для экстренного применения". Далее он экспрессивно и со многими восклицательными знаками сравнил безопасность вакцинации для беременных с нацистскими экспериментами.
Имел надежду, что эксперименты на людях, а особенно для беременных, закончились с ликвидацией нацизма в 40-х годах прошлого века,
– написал он.
И добавил: "оказывается, в некоторых, не совсем свежих головах, человеконенавистнические идеи продолжают жить. Когда же эти ублюдки нажрутся? Ничего святого у вас нет".
Мусий возмутился из-за вакцинации беременных / Скриншот
О чем говорилось в видео Минздрава
Врач-иммунолог Федор Лапий заявил, что "клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не выявили никаких негативных последствий прививки от COVID-19". Мусий же назвал слова медика "бредом".
"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19", – призвали в Минздраве.
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Как прививка на самом деле влияет на беременность
- Истории о том, что прививка вызывает бесплодие и множество проблем со здоровьем у будущих матерей – ложные.
- Ученые убеждают, что вакцины от коронавируса не влияют на течение беременности и на способность зачать ребенка.
- В частности, британский Королевский колледж акушеров и гинекологов и другие ведущие медицинские организации не нашли доказательств, что вакцины влияют на фертильность.
- Всемирная организация здравоохранения также считает, что беременным женщинам нужно сделать прививку.
- Более того, американские исследователи увидели, что антитела от матери передаются плоду, поэтому теоретически в первые полгода жизни малыш будет защищен от вируса.
Что известно об Олеге Мусие
Источник: Википедия
- 27 февраля 2014 года его назначили министром здравоохранения Украины.
- Уже 1 октября 2014 года Кабинет Министров отстранил Олега Мусия от выполнения полномочий.
- Он неоднократно препятствовал медицинской реформе.
- Именно Мусий является соавтором закона об убийстве международных закупок лекарств, благодаря которым тяжелобольные украинцы едва ли не впервые получили доступ к бесплатным качественным медикаментам.