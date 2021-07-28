Более того, одиозный экс-глава МЗ сравнил прививки с нацистскими экспериментами. Свое возмущение сначала он выразил в комментариях к видео на странице Минздрава в фейсбуке. Потом продублировал и на личной.

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Мусий оконфузился новым заявлением

Как утверждает Мусий, над украинцами "продолжают ставить эксперименты". Он написал, что "никаких доказанных и достоверных исследований влияния вакцины против SARS-CoV-2 как на беременных, так и на плод, не существует в природе".

Более того, по его утверждению, "ни одна вакцина полных клинических исследований не прошла", а всех их "разрешили лишь для экстренного применения". Далее он экспрессивно и со многими восклицательными знаками сравнил безопасность вакцинации для беременных с нацистскими экспериментами.

Имел надежду, что эксперименты на людях, а особенно для беременных, закончились с ликвидацией нацизма в 40-х годах прошлого века,

– написал он.

И добавил: "оказывается, в некоторых, не совсем свежих головах, человеконенавистнические идеи продолжают жить. Когда же эти ублюдки нажрутся? Ничего святого у вас нет".



Мусий возмутился из-за вакцинации беременных / Скриншот

О чем говорилось в видео Минздрава

Врач-иммунолог Федор Лапий заявил, что "клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не выявили никаких негативных последствий прививки от COVID-19". Мусий же назвал слова медика "бредом".

"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19", – призвали в Минздраве.

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Как прививка на самом деле влияет на беременность

Истории о том, что прививка вызывает бесплодие и множество проблем со здоровьем у будущих матерей – ложные.

Ученые убеждают, что вакцины от коронавируса не влияют на течение беременности и на способность зачать ребенка.

В частности, британский Королевский колледж акушеров и гинекологов и другие ведущие медицинские организации не нашли доказательств, что вакцины влияют на фертильность.

Всемирная организация здравоохранения также считает, что беременным женщинам нужно сделать прививку.

Более того, американские исследователи увидели, что антитела от матери передаются плоду, поэтому теоретически в первые полгода жизни малыш будет защищен от вируса.

Что известно об Олеге Мусие

Источник: Википедия