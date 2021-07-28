Нацистские эксперименты – экс-глава Минздрава возмутился из-за заявления о вакцинации беременных

28 июля 2021 , 17:20
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Источник:

фейсбук Мусия

Бывший министр здравоохранения Украины в 2014 году Олег Мусий бурно отреагировал на заявление ведомства. В нем говорилось, что вакцинироваться беременным вполне безопасно и даже необходимо.

Более того, одиозный экс-глава МЗ сравнил прививки с нацистскими экспериментами. Свое возмущение сначала он выразил в комментариях к видео на странице Минздрава в фейсбуке. Потом продублировал и на личной.

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Мусий оконфузился новым заявлением

Как утверждает Мусий, над украинцами "продолжают ставить эксперименты". Он написал, что "никаких доказанных и достоверных исследований влияния вакцины против SARS-CoV-2 как на беременных, так и на плод, не существует в природе".

Более того, по его утверждению, "ни одна вакцина полных клинических исследований не прошла", а всех их "разрешили лишь для экстренного применения". Далее он экспрессивно и со многими восклицательными знаками сравнил безопасность вакцинации для беременных с нацистскими экспериментами.

Имел надежду, что эксперименты на людях, а особенно для беременных, закончились с ликвидацией нацизма в 40-х годах прошлого века,
 –  написал он.

И добавил: "оказывается, в некоторых, не совсем свежих головах, человеконенавистнические идеи продолжают жить. Когда же эти ублюдки нажрутся? Ничего святого у вас нет".


Мусий возмутился из-за вакцинации беременных / Скриншот

О чем говорилось в видео Минздрава

Врач-иммунолог Федор Лапий заявил, что "клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не выявили никаких негативных последствий прививки от COVID-19". Мусий же назвал слова медика "бредом".

"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19", – призвали в Минздраве.

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Как прививка на самом деле влияет на беременность

  • Истории о том, что прививка вызывает бесплодие и множество проблем со здоровьем у будущих матерей – ложные.
  • Ученые убеждают, что вакцины от коронавируса не влияют на течение беременности и на способность зачать ребенка.
  • В частности, британский Королевский колледж акушеров и гинекологов и другие ведущие медицинские организации не нашли доказательств, что вакцины влияют на фертильность.
  • Всемирная организация здравоохранения также считает, что беременным женщинам нужно сделать прививку.
  • Более того, американские исследователи увидели, что антитела от матери передаются плоду, поэтому теоретически в первые полгода жизни малыш будет защищен от вируса.

Что известно об Олеге Мусие

Источник: Википедия

  • 27 февраля 2014 года его назначили министром здравоохранения Украины.
  • Уже 1 октября 2014 года Кабинет Министров отстранил Олега Мусия от выполнения полномочий.
  • Он неоднократно препятствовал медицинской реформе.
  • Именно Мусий является соавтором закона об убийстве международных закупок лекарств, благодаря которым тяжелобольные украинцы едва ли не впервые получили доступ к бесплатным качественным медикаментам.
Автор: Аліна Оліховська