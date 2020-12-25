Надень шапку, потому что будет менингит и другие мифы: все о том, как работает наш иммунитет
Иммунитет – это защитные механизмы, которые помогают преодолевать недуги. Это целая система, которая помогает нам бороться с инфекциями. Ее немного разрушают вирусы, но укрепляют материнское молоко и поцелуи.
О том, как работает иммунитет и действительно ли его можно "улучшить" – подробнее в программе "120/80" на 24 канале. Также узнайте, как на способность нашего организма бороться с болезнями влияет отсутствие стрессов.
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Что такое вариоляция
Открытие иммунитета, как защитной системы нашего организма, имело очень долгий и непростой путь. В начале люди не пытались понять причину определенного недуга. Главной задачей было прекратить ее распространение.
Первая демонстрация иммунитета произошла через процесс, называемый вариоляцией. Впервые ее начали практиковать в Азии. Как это происходило? Брали сухие части струпьев оспы, их вдыхал здоровый человек через нос. У пациента развивался легкий случай оспы, и вероятность выживания была значительно выше, чем у пациентов, зараженных оспой естественно.
Эдвард Дженнер и Луи Пастер
Эдвард Дженнер – английский врач конца XVIII века, который первым в мире вакцинировал человека. Мальчика он прививал от натуральной оспы. Во времена Дженнера этот недуг уничтожил примерно 10% британского населения. Поэтому врач пошел на сумасшедший эксперимент. Сыну своего садовода он вколол вирус коровьей оспы – менее агрессивной, чем натуральная. Уже с тех пор врачи начали изучать защитные механизмы организма, которые помогают бороться с недугами.
Отец иммунитета – Луи Пастер – французский микробиолог создал вакцину от бешенства, а львиную долю посвятил исследованию именно иммунитета.
Эдвард Дженнер и Луи Пастер / Коллаж 24 канала
Иммунитет – это система. В организме ребенка имеет определенные анатомические структуры. То есть там, где он вырабатывается, создаются клетки. Иммунная система распространяется по всему телу и включает многие типы клеток, органов, белков и тканей. Что самое важное – это способность отличить собственную ткань от чужеродной. Мертвые и неисправные клетки также распознаются и очищаются иммунной системой.
От чего зависит иммунитет: при чем тут стресс
Наш иммунитет зависит от образа жизни. Если человек, например, много ходит за день, находится на свежем воздухе, ест много овощей и фруктов – иммунная система будет работать на ура. Если же пренебрегать полезными продуктами, зарядкой, злоупотреблять алкоголем или сигаретами – на чудо от нашего организма лучше не надеяться. К тому же на иммунитет влияют и стрессы.
Все стрессы, нестабильные ситуации, неопределенность – очень сильно влияют на то, как организм сможет приводить к заболеванию или не приводить.
То, что у нас происходит в телесных ощущениях, в мышечных зажимах, или в том, как мы проявляем свои эмоции наружу или подавляем их – влияет на то, как наша щитовидная железа помогает нам формировать этот самый иммунитет,
– объяснила психолог Вера Романова.
Особенно тщательно нужно заботиться об иммунитете осенью. В общем иммунитет можно поделить на 2 важных типа.
► Первый – пассивный. Новорожденный ребенок получает пассивный иммунитет от матери через плаценту. Человек также может получить пассивный иммунитет с помощью антител, которые содержат препараты крови.
Специалисты также говорят, что чрезмерная опека, отсутствие контактов с социумом вряд ли помогут детскому иммунитету. Гиперопека – а это лишняя одежда и шапка при +20 – могут только навредить.
► Второй тип – активный иммунитет. Он появляется, когда воздействие на организм болезни вызывает выработку антител к этому заболеванию. Речь идет либо о заражении недугом, либо о вакцинации.
Мифы об иммунитете
Надень шапку, потому что заработаешь себе менингит – выдумка
Вероятность заболеть менингитом возрастает в зимние и осенние месяцы, как и другими болезнями, которые вызывают вирусы и бактерии. Все из-за того, что мы больше находимся в закрытых помещениях и контактируем с другими людьми. Но ношение или неношение шапки к этому не имеет никакого отношения. Шапка не защитит вас от менингита, потому что для того, чтобы заболеть, нужно, чтобы возбудитель болезни попал в ваш организм. Шапка не станет этому помехой.
Отсутствие шапки не влияет на менингит / Фото Unsplash
Так называемые иммунные препараты
Чем больше известно об иммунитете – тем больше мифов витает вокруг. Бьемся об заклад, вы хоть раз попадали на рекламу "иммунных препаратов". Такие лекарства (хоть и лекарствами их назвать не всегда язык поворачивается) относят к гомеопатии, а также народным методам лечения.
Несмотря на многочисленное количество исследований гомеопатических препаратов, нет убедительных свидетельств их эффективности. Хотя существует вероятность, что гомеопатия поможет, если вы склонны к самовнушению: здесь может сработать эффект плацебо или же естественный ход заболевания может быть воспринят как волшебный эффект гомеопатии.
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Витамины и добавки
Сегодня, к сожалению, большинство граждан Украины злоупотребляют разнообразными витаминами и биодобавками. Впрочем, специалисты говорят, что не следует принимать их бесконтрольно. Во-первых, большинство из них не имеют никакой доказательной эффективности, а, во-вторых, чрезмерное количество всяких витаминов в организме может вызвать различные заболевания. Все необходимые витамины можно почерпнуть из пищи.
Вакцинация и поцелуи помогают
Но вот что действительно помогает "повысить" иммунитет – это вакцинация. Проверенный способ предотвратить болезнь или же возможность избежать осложнений.
Вакцинация укрепляет иммунитет / Фото Unsplash
Ну, а если уж вакцинировались – можете и целоваться. Поцелуй – это обмен бактериями, которые повышают иммунитет. Однако осмотрительно выбирайте партнера: в 2014 году исследование нидерландских ученых показало, что за один поцелуй человек принимает до 80 миллионов бактерий за каких-то там 10 секунд.
Больше – смотрите в видео программы.
Источник: 24 канал
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