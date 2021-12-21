Надежда для детей с аутизмом: ученые нашли белок, который "успокаивает" мозг

Многие дети с аутизмом часто страдают эпилепсией. Оказалось, что за оба недуга отвечает один белок.

Белок, "успокаивающий" мозг

Этот белок получил название CNTNAP2. Он успокаивает гиперактивные клетки мозга и находится на аномально низком уровне у детей с этим недугом.

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В норме его вырабатывают клетки мозга, чтобы снизить собственную активность, однако его нехватка может вызвать судорожные припадки.

Что известно об "успокаивающем" белке

Судорожные приступы случаются примерно у 50% детей с аутизмом. Ученые долго не могли понять, как эти симптомы связаны. Оказалось, что всему виной белок CNTNAP2, который успокаивает мозг, предотвращая как появление симптомов аутизма, так и эпилепсии.

В норме мозг генерирует CNTNAP2, если замечает, что передача импульсов между нейронами идет слишком активно.

Ученые замерили уровень этого белка в спинномозговой жидкости у людей с аутизмом и эпилепсией, а также проверили модель на мышах. В результате мозг человека с аутизмом не может "тормозиться" и передает очень много беспорядочных сигналов, что приводит к приступам.

Дефицит белка CNTNAP2 вызывает мутация в одноименном гене, которая часто работает в паре с поломанным геном CASK – он отвечает за умственную отсталость.

Новое лечение

Ученые считают, что теперь удастся создать эффективное лечение, которое поможет справиться как с тяжелыми симптомами аутизма, так и с эпилепсией. Специалисты уже тестируют лекарства, сейчас они на стадии доклинических испытаний.

Мы можем восполнить дефицит CNTNAP2. Мы можем сделать его в пробирке и ввести в спинномозговую жидкость, которая принесет белок в мозг,

– отметил один из авторов исследования Питер Пензес, директор центра аутизма и нейроразвития Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Аутизм: главное