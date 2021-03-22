Надежда на лечение: нашли новую причину облысения
Японские исследователи пришли к выводу, что облысение возникает вследствие атипичного деления стволовых клеток волосяных фолликулов. Открытие поможет разработать новые варианты для лечения возрастной потери волос.
Источник:New Atlas
Во время нового эксперимента ученые хотели понять, как деление стволовых клеток влияет на рост волос во время старения. Для этого они взялись изучать стволовые клетки волосяных фолликулов старых и молодых мышей.
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Жизнеспособность стволовых клеток волосяных фолликулов зависит от сочетания двух типов клеточного деления.
Во время симметричного распределения они делятся на 2 типа клеток с одинаковой долей, а при асимметричном – на дифференцированную клетку вместе со стволовой, которая самостоятельно восстанавливается. Когда эти два цикла работают слаженно, то стволовые клетки волосяных фолликулов сохраняют способность восстанавливать волосы, но если что-то идет не так, то они погибают.
Что обнаружили ученые
- Во время наблюдения оказалось, что у молодых людей симметричное и асимметричное деление было нормальным, а у пожилых людей ученые заметили атипичный тип деления клеток.
- В результате по мере старения стволовые клетки истощаются и погибают.
Это удивительные результаты объясняют причину, почему волосяные фолликулы со временем теряют способность восстанавливать волосы,
– рассказал один из исследователей Хироюки Мацумура.
Он убежден, что раскрытие нового механизма истощения стволовых клеток поможет в разработке новых способов лечения облысения. Кроме того, это может дать возможность управлять процессами старения различных органов.
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