Японские исследователи пришли к выводу, что облысение возникает вследствие атипичного деления стволовых клеток волосяных фолликулов. Открытие поможет разработать новые варианты для лечения возрастной потери волос.

Во время нового эксперимента ученые хотели понять, как деление стволовых клеток влияет на рост волос во время старения. Для этого они взялись изучать стволовые клетки волосяных фолликулов старых и молодых мышей.

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Жизнеспособность стволовых клеток волосяных фолликулов зависит от сочетания двух типов клеточного деления.

Во время симметричного распределения они делятся на 2 типа клеток с одинаковой долей, а при асимметричном – на дифференцированную клетку вместе со стволовой, которая самостоятельно восстанавливается. Когда эти два цикла работают слаженно, то стволовые клетки волосяных фолликулов сохраняют способность восстанавливать волосы, но если что-то идет не так, то они погибают.

Что обнаружили ученые

Во время наблюдения оказалось, что у молодых людей симметричное и асимметричное деление было нормальным, а у пожилых людей ученые заметили атипичный тип деления клеток.

В результате по мере старения стволовые клетки истощаются и погибают.

Это удивительные результаты объясняют причину, почему волосяные фолликулы со временем теряют способность восстанавливать волосы,

– рассказал один из исследователей Хироюки Мацумура.

Он убежден, что раскрытие нового механизма истощения стволовых клеток поможет в разработке новых способов лечения облысения. Кроме того, это может дать возможность управлять процессами старения различных органов.