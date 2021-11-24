Теперь появилась новая стратегия лечения. Она направлена на эту проблему в надежде полностью излечить человека.
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(Не)излечимое заболевание
Ревматоидный артрит относят к неизлечимым заболеваниям с характерным изнурительным воспалением суставов. Существующая терапия направлена только на угнетение провоспалительного цитокина – фактора некроза опухоли TNF. Однако она влияет только на симптомы болезни.
Теперь группа американских исследователей обнаружила, что у людей с ревматоидным артритом Т-клетки обладают низкоэффективными митохондриями. Оказалось, что причина дисфункции – недостаток аминокислоты аспартата.
Последующие наблюдения позволили проследить весь механизм начала болезни. Аспартат действует посредником между митохондриями и другой органеллой – эндоплазматическим ретикулумом (ЭР). Дефицит аспартата сигнализирует ЕР о состоянии стресса и провоцирует его расширение и чрезмерное продуцирование белков, в частности TNF.
По существу, гиперпродуцирование TNF является результатом метаболического дефекта, в результате которого Т-клетки становятся провоспалительными,
– объяснила соавтор работы Корнелия Вейанд.
Новая надежда на лечение
Теперь ученые нацелены на восполнение дефекта аспартата с целью подавления воспалительного процесса в тканях. Их гипотеза открывает возможности для полного излечения от ревматоидного артрита.
Согласно другим данным, ревматоидный артрит развивается из-за дисбаланса микробиоты кишечника. Однако результаты этого исследования не противоречат новым выводам.
Что известно о ревматоидном артрите
Это автовоспалительное поражение суставов, органов и тканей, которое может возникнуть даже у здоровых людей. Это заболевание имеет хроническое прогрессирующее и необратимое течение.
Наиболее выраженным признаком раннего РА являются внесуставные изменения и системные симптомы. В начале развития РА все характеристики анализов крови могут быть в норме. Впоследствии заболевание прогрессирует и приводит к инвалидности, преждевременной смерти.