Надежда полностью вылечить ревматоидный артрит: ученые совершили важное открытие

Вероятно, ученые выявили первопричину ревматоидного артрита – хронического воспалительного заболевания, которое поражает суставы и различные органы. Они открыли дефект в иммунных клетках, которые ошибочно начинают атаковать ткани суставов.

Теперь появилась новая стратегия лечения. Она направлена ​​на эту проблему в надежде полностью излечить человека.

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(Не)излечимое заболевание

Ревматоидный артрит относят к неизлечимым заболеваниям с характерным изнурительным воспалением суставов. Существующая терапия направлена ​​только на угнетение провоспалительного цитокина – фактора некроза опухоли TNF. Однако она влияет только на симптомы болезни.

Кроме того, у многих пациентов со временем вырабатывается стойкость к лечению.

Теперь группа американских исследователей обнаружила, что у людей с ревматоидным артритом Т-клетки обладают низкоэффективными митохондриями. Оказалось, что причина дисфункции – недостаток аминокислоты аспартата.

Последующие наблюдения позволили проследить весь механизм начала болезни. Аспартат действует посредником между митохондриями и другой органеллой – эндоплазматическим ретикулумом (ЭР). Дефицит аспартата сигнализирует ЕР о состоянии стресса и провоцирует его расширение и чрезмерное продуцирование белков, в частности TNF.

По существу, гиперпродуцирование TNF является результатом метаболического дефекта, в результате которого Т-клетки становятся провоспалительными,

– объяснила соавтор работы Корнелия Вейанд.

Новая надежда на лечение

Теперь ученые нацелены на восполнение дефекта аспартата с целью подавления воспалительного процесса в тканях. Их гипотеза открывает возможности для полного излечения от ревматоидного артрита.

Согласно другим данным, ревматоидный артрит развивается из-за дисбаланса микробиоты кишечника. Однако результаты этого исследования не противоречат новым выводам.