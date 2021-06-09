Системе здравоохранения нужно готовиться к подъему заболеваемости COVID-19, – Кошалко

В Украине все области перешли в зеленую зону карантинных ограничений. Однако системе здравоохранения стоит готовиться к очередному росту заболеваемости COVID-19.

Заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко рассказала, что несмотря на значительное смягчение карантина, украинцам не стоит расслабляться. Все из-за того, что заболеваемость коронавирусом является циклической

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Украинцам стоит активно вакцинироваться

По словам Кошалко, сейчас в Украине происходит очередное уменьшение количества больных COVID-19. Однако она отметила, что именно сейчас лучшее время для того, чтобы вакцинироваться, так как рано или поздно заболеваемость будет расти.

Как рассказала Кошалко, именно от количества вакцинированных лиц будет зависеть тяжесть течения коронавируса в будущем.

Расслабляться не стоит, нужно вакцинироваться. Стоит в том числе системе здравоохранения готовиться к возможному будущему подъему. Будем надеяться, что он не будет столь значительным, как весной,

– рассказала Кошалко.

В Украину 9 июня доставили 66 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTTech. Препарат этой партии используют для прививки людей из первых 3 этапов вакцинации.

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В Украине существенно ослабили карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешили работать круглосуточно. Кроме того, теперь можно организовывать концерты и массовые мероприятия.

По данным Минздрава, все области Украины 9 июня стали "зелеными".

В течение суток 8 июня коронавирусом заболели 1 385 человек. Среди них – 57 детей и 74 медработника. В то же время за все время пандемии в Украине заболели 2 218 039 человек.



Правила зеленой зоны / Инфографика 24 канала