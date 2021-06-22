Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что вопрос распространения штамма Delta в Украине уже в ближайшее время является очень актуальным. Именно из-за этого варианта коронавируса возникает высокая настороженность и понимание опасности.
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Почему риск заражения высок
По словам Виноград, украинцы должны быть готовы к распространению новых вариантов коронавируса. В то же время Украина имеет большие миграционные процессы с Россией, а именно там сейчас активно распространяется штамм Delta.
Риск заноса из России однозначно существует. С этим надо считаться и к тому надо готовиться,
– подчеркнула эксперт ВОЗ.
Виноград также отметила, что сейчас очень быстро меняется ситуация. Учитывая это, украинцы должны соблюдать все необходимые карантинные требования и вернуться к надежным мерам защиты.
Эпидемиолог рассказала о Delta-варианте COVID-19: смотрите видео
Штамм Delta: что известно
- Delta-вариант COVID-19, который впервые зарегистрировали в Индии, обнаружили уже в 74 странах. Эксперты обеспокоены, что он может стать доминантным во всем мире.
- Чаще всего пациенты, инфицированные штаммом Delta, жалуются на общее недомогание, высокую температуру, головную боль, кашель насморк и боль в горле.
- Исследователи также проанализировали эффективность вакцинации против штамма из Индии. Они сообщили, что препараты от Oxford/AstraZeneca и Pfizer-BioNTech эффективны для снижения риска заражения и госпитализации с Delta-штаммом.