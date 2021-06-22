К этому надо готовиться, – эпидемиолог о риске заноса из России Delta-варианта COVID-19

В мире активно распространяется Delta-вариант коронавируса, который уже обнаружили в более 74 странах мира. Однако Украине стоит быть готовой к занесению такого штамма из России, ведь там он уже вызывает четверть новых случаев заболевания.

Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что вопрос распространения штамма Delta в Украине уже в ближайшее время является очень актуальным. Именно из-за этого варианта коронавируса возникает высокая настороженность и понимание опасности.

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По словам Виноград, украинцы должны быть готовы к распространению новых вариантов коронавируса. В то же время Украина имеет большие миграционные процессы с Россией, а именно там сейчас активно распространяется штамм Delta.

Риск заноса из России однозначно существует. С этим надо считаться и к тому надо готовиться,

– подчеркнула эксперт ВОЗ.

По данным НАН, в России очень быстро распространился штамм Delta, а это является угрозой и для Украины. В частности, стремительный рост заболеваемости сконцентрирован в Москве и Санкт-Петербурге.

Виноград также отметила, что сейчас очень быстро меняется ситуация. Учитывая это, украинцы должны соблюдать все необходимые карантинные требования и вернуться к надежным мерам защиты.

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