Надо ли беременным вакцинироваться от коронавируса: ответ ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пока недостаточно данных о том, как вакцины повлияют на организм беременной женщины. В частности, речь идет о сертифицированной ВОЗ вакцине от Pfizer, а также препарате от Moderna.
Обе вакцины новые на рынке, поскольку содержат некие генетические инструкции, которые помогают нашему иммунитету защититься от вируса. У вакцины Sinovac, о которой договорилась Украина, несколько другой механизм действия. Там используют ослабленную или деактивированную форму патогена, но исследований пока тоже мало, чтобы рекомендовать ее для вакцинации беременных.
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ВОЗ не рекомендует прививаться беременным
Вместе с тем, в ВОЗ считал, что нет оснований считать, что во время беременности могут быть проблемы из-за этой вакцины.
У беременных выше риск тяжелого протекания COVID-19, но вводить генетическую вакцину беременным женщинам пока не рекомендуется,
– говорится в заявлении организации.
Вакцина, вероятно, безопасна для беременных, впрочем исследований, которые бы это подтвердили или опровергли – нет Фото Unsplash
Как исследуют безопасность вакцины для беременных
Сейчас у научного сообщества достаточно ограниченные данные по исследованиям относительно токсичности генетических вакцин от COVID-19 для животных и их репродуктивной системы.
Сейчас планируются исследования на беременных. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).
Кому не рекомендуют прививаться от COVID-19 (Moderna и Pfizer):
- людям, у которых в анамнезе была тяжелая аллергическая реакция на любой компонент вакцины,
- очень слабым людям пожилого возраста с ожидаемой продолжительностью жизни менее 3 месяцев (следует оценивать индивидуально);
- людям моложе 18 лет до получения результатов дальнейших исследований.
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