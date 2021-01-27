Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пока недостаточно данных о том, как вакцины повлияют на организм беременной женщины. В частности, речь идет о сертифицированной ВОЗ вакцине от Pfizer, а также препарате от Moderna.

Источник: УП Жизнь

Обе вакцины новые на рынке, поскольку содержат некие генетические инструкции, которые помогают нашему иммунитету защититься от вируса. У вакцины Sinovac, о которой договорилась Украина, несколько другой механизм действия. Там используют ослабленную или деактивированную форму патогена, но исследований пока тоже мало, чтобы рекомендовать ее для вакцинации беременных.

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ВОЗ не рекомендует прививаться беременным

Вместе с тем, в ВОЗ считал, что нет оснований считать, что во время беременности могут быть проблемы из-за этой вакцины.

У беременных выше риск тяжелого протекания COVID-19, но вводить генетическую вакцину беременным женщинам пока не рекомендуется,

– говорится в заявлении организации.

Однако, если беременные женщины входят в группу риска заражения, в частности медработники – тогда вакцинация возможна и оправдана.



Вакцина, вероятно, безопасна для беременных, впрочем исследований, которые бы это подтвердили или опровергли – нет Фото Unsplash

Как исследуют безопасность вакцины для беременных

Сейчас у научного сообщества достаточно ограниченные данные по исследованиям относительно токсичности генетических вакцин от COVID-19 для животных и их репродуктивной системы.

Важно! Между тем у крыс, получавших вакцину Moderna от COVID-19 до или во время беременности, не выявили никаких проблем с репродуктивной функцией самок, внутриутробным/эмбриональным развитием или постнатальным развитием.

Сейчас планируются исследования на беременных. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Кому не рекомендуют прививаться от COVID-19 (Moderna и Pfizer):