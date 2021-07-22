Надо ли делать тесты на антитела к COVID-19: ученые удивили новыми фактами

Тесты на антитела к коронавирусу не стоит делать. Эксперты считают, что их результаты крайне ненадежны и не позволяют делать выводы – особенно относительно уровня иммунной защиты человека.

Тесты на антитела – это пустая трата денег

Опасность заключается в том, что такой тест может дать человеку иллюзию защиты. Дело в том, что точность такого тестирования довольно шаткая.

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Научные исследования все чаще говорят о том, что концентрация антител к коронавирусу в крови переболевших и вакцинированных имеет очень опосредованное отношение к уровню защиты от коронавируса.

Антитела – это лишь половина картины. Есть еще клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и тест на антитела не определит,

– рассказал молекулярный биолог Константин Андреев.

Другими словами, у вас может быть низкий уровень антител, но при этом хорошая защита от вируса, который формирует клеточный иммунитет.

Мутации вируса тоже усиливают неточность тестов на антитела

А может быть и наоборот. В частности, первая доза препарата может создать резкий всплеск уровня антител, но иммунитет все еще будет слабым, сформируется он лишь тогда, когда в работу вступят другие защитные механизмы.

Тот факт, что вирус продолжает мутировать, только усиливает неопределенность.

Ученые пока не могут подтвердить, что антитела, выработанные организмом после выздоровления, или вследствие вакцинации, будут такими же эффективными против новых штаммов.

Недавно в Science опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что плазма крови пациентов, выздоровевших от коронавируса, справляется с новыми вариантами вируса значительно хуже.

Ученые отметили, что не стоит надеяться на действие антител, рекомендация вакцинироваться касается всех – независимо от того, болели ли вы. Вакцинация – единственный способ профилактики COVID-19.