На летнее время переходят большинство стран. Обычно это происходит весной – часы переводят на один час вперед относительно зимнего, стандартного времени.

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Есть как адепты перевода часов на зимнее и летнее время, так и его противники. Специалист из Севильского университета (Испания) Хосе Мария Мартин-Олалла проанализировала последствия отмены перехода на летнее время с физиологической точки зрения.

Она считает, что поддержка одного и того же времени в течение года приводит к повышению активности человека ранним утром в зимние месяцы, что может повлечь за собой неприятные последствия для здоровья.

Как проводилось исследование

Ученая сравнила суточные ритмы сна и активности в Великобритании и Германии. Эти страны расположены на одной широте и имеют примерно одинаковый уровень жизни населения. В Англии летнее время действует с 1918 года, а в Германии оно было отменено на период между 1945 и 1980 годами.

Сейчас Германия начинает свой день примерно на полчаса раньше Великобритании. Это результат многолетней привычки немцев вставать до восхода солнца. В Британии же начало рабочей активности совпадает с восходом солнца.

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Воздействие на здоровье населения

Исследовательница выяснила, что отмена летнего времени приводит к большей активности людей ранним утром в зимнее время, но это нельзя считать оптимальным с физиологической точки зрения.

Например, это может привести к обострению хронических заболеваний. Но какие именно риски для здоровья несет отмену летнего времени, придется еще определить.

При этом автор работы отметила, что любая из альтернатив перевода часов не страхует население от проблем со здоровьем в странах, расположенных в средних широтах.