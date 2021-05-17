В Минздраве напоминают, что если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет.

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Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным.

Но такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете снова этой инфекцией. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее,

– сообщили в министерстве.

Привитые люди реже болеют коронавирусом

Однако иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставляет более надежную защиту от коронавирусной болезни. В Минздраве отметили, что вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19.

"А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений.

Это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус", – говорится в сообщении.

Вакцинироваться можно через 4 недели после инфицирования COVID-19

Поэтому эксперты рекомендуют, что даже при перенесенном COVID-19 стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет.

После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше – уже через 4 недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно,

– добавили в Минздраве.